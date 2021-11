Lucchese Femminile, il Genoa riacciuffa le rossonere a tempo scaduto

domenica, 31 ottobre 2021, 18:32

Un'ottima prestazione quella delle ragazze di Tarantino contro una formazione molto quotata come il Genoa. La Lucchese è andata in vantaggio con Bengasi dopo soli 8' e si fatta raggiungere solo allo scadere dei minuti di recupero. Mister Tarantino, a fine partita, tramite l'ufficio stampa rossonero ha dichiarato: "Devo mandare giù un boccone amaro, perché abbiamo preso gol al 96', comunque voglio fare i complimenti alle ragazze perché hanno fatto una gran partita. In questa gara ci ha messo del suo anche l'arbitro e chi era presente alla gara ha potuto ben vedere ciò a cui mi riferisco. Da martedì inizierà un'altra settimana importante dove bisognerà continuare molto per preparare al meglio una trasferta difficile come quella di Pinerolo, ma anche là andremo a giocarci le nostre carte".

Lucchese – Genoa 1 – 1

Lucchese: Marchetti, Lehmann, Campagni, Todaro, Pieroni, Del Prete, Moni, Bengasi, Manganiello, Eletto. A disposizione: Pieri, Angeli, Casciani, Lunghi, Piccinini, Tata, Uzqueda, Veneziano, Villeda. Allentare: Tarantino.

Genoa: Macera, Bettalli, Abate, Fernandez, Parodi, Toritatalo, Crivelli, Favali, Spotorno, Rossi, Lucafoi. A disposizione: Costantini, Perna, Campora, Nietante, Marenco, Tolomeo, Piganti, Vacchino, Traverso. Allenatore: Oneto.

Arbitro: Sig. Giaquinta di Parma.

Assistenti: Sig. Onorati di Carrara e Bragoni di Carrara.

Reti: 8' Bengasi (L), 96' Moni (G).