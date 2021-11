Lucchese-Montevarchi, arbitra De Angeli di Milano

Altre notizie brevi

lunedì, 1 novembre 2021, 22:53

Nel posticipo serale valido per la dodicesima di andata, il Siena ha battuto in trasferta il Gubbio per 2-1.

lunedì, 1 novembre 2021, 15:31

Si chiude con una vittoria e una sconfitta il bilancio degli scontri tra Lucchese e Carrarese che si affrontavano sia nel campionato Under 15 che Under 17 Nazionali. In questi ultimi i rossoneri sono stati battuti per 1-0 sul proprio terreno. Vittoria invece sempre per 1-0 per gli Under 15...

domenica, 31 ottobre 2021, 18:32

Un'ottima prestazione quella delle ragazze di Tarantino contro una formazione molto quotata come il Genoa. La Lucchese è andata in vantaggio con Bengasi dopo soli 8' e si fatta raggiungere solo allo scadere dei minuti di recupero.

domenica, 31 ottobre 2021, 16:31

Si sono concluse tutte le gare della domenica valide per la dodicesima di andata nel girone dei rossoneri che come noto giocheranno domani nel posticipo a Reggio Emilia (ore 17,30). Ecco tutti i risultati: