Mister Maddaloni rammaricato: "Sconfitti per un episodio"

domenica, 21 novembre 2021, 20:55

Il tecnico del Siena Massimiliano Maddaloni è rammaricato per aver perso a suo avviso una partita dove la sua squadra non ha certamente demeritato: “Abbiamo perso per un episodio e questo mi rammarica. Non credo che la Lucchese abbia fatto meglio di noi. È chiaro che quando si perde si fanno i complimenti agli avversari, ma, in fondo abbiamo avuto tre occasioni da gol nitide per poter almeno pareggiare. Al di là di questo, se abbiamo perso vuol dire che bisogna migliorare sotto ogni aspetto. Comunque diamo merito alla Lucchese che ha vinto. A volte si cerca di cambiare per trovare soluzioni e dare una mano alla squadra. L’altra volta abbiamo vinto, oggi non è andata bene. L’esclusione di Pezzella? La Lucchese fa marcare a uomo il playmaker basso e quindi ho preferito un giocatore di corsa rispetto a un centrocampista di geometria. Il primo tempo non mi è sembrato di vedere una brutta partita, non siamo stati cattivi nell’ultima giocata e questo ci ha penalizzato per il risultato”.