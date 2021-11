Mister Monaco non è più il tecnico del Foligno

Altre notizie brevi

venerdì, 12 novembre 2021, 19:52

Alla vigilia del match contro la Lucchese, come riporta www.gubbiofans.it, ha parlato il tecnico degli umbri, Vincenzo Torrente: "Purtroppo ultimamente perdiamo sempre qualche elemento per strada. Tutte problematiche che sono successe in partita, a parte Migliorini che si è infortunato in allenamento.

venerdì, 12 novembre 2021, 15:00

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato a scrivere al ministro dell'Interno Lamorgese sul delicato tema dei costi letteralmente insostenibili per le società di Serie C riguardo ai servizi di stewarding: “Negli stadi occorre applicare la regola di uno steward ogni 250 spettatori sulla media delle presenze delle...

giovedì, 11 novembre 2021, 07:25

Quattordicesima di andata che nel girone B si svolgerà tra sabato e domenica prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

martedì, 9 novembre 2021, 21:44

Nuova multa, dopo quella per la perdita di tempo dei raccattapalle, per la Lucchese: il giudice sportivo ha comminato 2000 euro di sanzione per "avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine...