Quindicesima di andata, i risultati dei due anticipi

Altre notizie brevi

venerdì, 19 novembre 2021, 08:10

Lunga intervista di Matteo Bachini rilasciata a www.tuttomercatoweb.com. Il difensore rossonero ha analizzato anche l'attuale momento della Lucchese: "E' vero, siamo partiti un po' a rilento, e qualche punto sicuramente lo abbiamo lasciato per strada, ma siamo soddisfatti di quanto poi fatto e di dove siamo arrivato adesso.

giovedì, 18 novembre 2021, 17:32

E' rientrato in gruppo Dumbravanu e sarà a disposizione di mister Pagliuca ma crediamo che partirà dalla panchina. Un pò più difficile invece il recupero di Semprini che non ha lavorato nemmeno stamani con la squadra ed è possibile che non ce la faccia a recuperare.

giovedì, 18 novembre 2021, 09:22

Quindicesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tra sabato e domenica prossimi. Ecco tutte le gare in programma:

mercoledì, 17 novembre 2021, 15:36

Alessandro Vichi, presidente della Lucchese, sarà l'ospite dalla puntata di Curva Ovest di domani, giovedì, in onda alle ore 21 su Noitv insieme all'assessore allo Sport Stefano Ragghianti. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.