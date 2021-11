Sedicesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 25 novembre 2021, 17:36

Sempre più difficile il recupero di Federico Papini per la trasferta di Pescara ed allora spazio a Corsinelli e Nannini sugli esterni. A centrocampoMinala, Frigerio e Visconti mentre in attacco il ballottaggio è tra Semprini e Nanni. Tra i convocati rientrerà anche Marco Baldan dopo il lungo stop dovuto all'infortunio.

mercoledì, 24 novembre 2021, 23:20

Pescara-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà trasmessa in diretta non solo da ElevenSport, ma anche da Sky Sport 252 (Satellitare).

mercoledì, 24 novembre 2021, 16:42

Elia Visconti sarà l'ospite della puntata di Curva Ovest in programma domani, giovedì, alle ore 21 su Noitv. In studio, dal Porta Elisa, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 23 novembre 2021, 17:55

Il centrocampista rossonero Eklu Shaka dovrà saltare la trasferta di Pescara: il cartellino giallo rimediato contro il Siena ha fatto scattare una giornata di squalifica. Marco Bellich è invece finito in diffida: alla prossima ammonizione sarà squalificato.