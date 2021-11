Tredicesima di andata, vince il Pontedera

Altre notizie brevi

sabato, 6 novembre 2021, 08:38

Flavio Bianchi, ex attaccante rossonero ora al Genoa, ha realizzato il suo primo gol, un gran gol, nella massima serie regalando ai Grifoni il pari del 2-2 nel match disputato a Empoli. Bianchi aveva esordito alla prima di campionato contro l'Inter, ma negli scampoli di partita non era ancora riuscito...

venerdì, 5 novembre 2021, 16:53

Due sessioni pomeridiane per fascia oraria (14.30 e 17.30), otto campi collegati in simultanea, tra i tre gironi. Otto finestre sempre spalancate sulle piazze della Serie C ed una voce narrante che accompagnerà nel racconto dei match più emozionanti della giornata uniti in un solo evento.

giovedì, 4 novembre 2021, 08:01

Tredicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà nell'arco dei giorni che vanno da sabato a lunedì prossimi. Ecco tutte le gare in programma.

mercoledì, 3 novembre 2021, 15:13

Allenamento a Porcari per la squadra di Pagliuca. La buona notizia sta nel ritorno in gruppo di Cosimo Nannini. Tanta tecnica e tattica in vista della gara casalinga contro il Montevarchi di domenica prossima al Porta Elisa, una gara molto insidiosa perché la squadra di Malotti gioca un ottimo calcio.