A Curva Ovest c'è Mario Santoro

Altre notizie brevi

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:05

Secondo esonero dall'inizio del campionato per il Siena che dopo aver allontanato Gilardino ha chiuso il proprio rapporto anche con Massimiliano Maddaloni: al suo posto arriva Paolo Negro.

martedì, 14 dicembre 2021, 17:02

Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Guido Pagliuca, espulso dalla panchina domenica scorsa per somma di ammonizioni nella gara contro il Grosseto. Fermati per un turno anche Niccolò Belloni e Cosimo Nannini che erano in diffida e sono stati ammoniti.

martedì, 14 dicembre 2021, 14:41

Giovanni Lopez, più volte sulla panchina rossonera in passato e anche nella scorsa stagione, è il nuovo allenatore della Pistoiese. Lopez, per una incredibile coincidenza, esordirà proprio contro la Lucchese domenica prossima.

martedì, 14 dicembre 2021, 12:42

Pistoiese-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Simone Gauzolino della sezione AIA di Torino. Gauzolino sarà coadiuvato da Fabio Dell'Arciprete di Vasto e da Rodolfo Spataro di Rossano. Quarto ufficiale, Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno.