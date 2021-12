Coletta a StudioAssist.eu: "Lucca è una seconda casa per me"

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:24

Lunga intervista del portiere rossonero Jacopo Coletta a StudioAssist.eu: “Non ci sentiamo la sorpresa del campionato perché, già dal ritiro estivo, ci siamo accorti di essere un ottimo gruppo, fatto di ragazzi che si stimano e che in campo danno l’anima. Sapevamo che il girone sarebbe stato competitivo e questo si riflette in una classifica corta, in cui basta poco per passare dai playoff ai playout. Il nostro primo obiettivo è la salvezza. La classifica ora ci dà serenità, ma sappiamo che non possiamo mollare niente perché non muoverla per delle gare potrebbe essere un problema. Ormai Lucca è come una seconda casa. Dopo avere vinto il campionato di Serie D, l’anno scorso abbiamo vissuto delle emozioni contrastanti, sia a livello di gruppo sia personalmente. Sono il capitano e sono fiero di rappresentare la città. Questa è la stagione del riscatto sia a livello personale sia di squadra. Quanto accaduto l’anno scorso ci dà tante motivazioni in più. Io capitano? Credo che nella scelta del mister abbia influito il fatto di essere qui da tre anni e conoscere bene l’ambiente".