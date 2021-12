Diciassettesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 2 dicembre 2021, 16:17

L’Assemblea della Lega Pro, riunitasi oggi in video conferenza, ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo al 30 giugno 2021 e il relativo rendiconto finanziario. Il quadro generale e le indicazioni emerse hanno confermato una situazione di assoluta solidità, con un marcato miglioramento rispetto allo scorso esercizio.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 16:33

Il difensore rossonero Federico Papini è l'ospite della puntata di Curva Ovest in onda domani, giovedì, alle ore 21 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 1 dicembre 2021, 09:00

Il centrocampista della Carrarese Andrea Mazzarani ha rilasciato al sito ufficiale degli apuani una lunga intervista in cui parla anche della prossima gara con i rossoneri: "Un derby importante che significa molto per la classifica, dato che siamo in tanti a poter ambire a certe posizioni.

martedì, 30 novembre 2021, 15:24

Allenamento mattutino a Porcari per la formazione rossonera. Mister Pagliuca sta già preparando la sfida contro la Carrarese e il gruppo sta piuttosto bene. È impossibile parlare adesso di formazione perché è ancora presto ma potrebbe esserci l’utilizzo di Shaka dall’inizio al posto di uno fra Frigerio e Visconti.