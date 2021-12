Diciassettesima di andata, tutti i risultati della domenica: tante vittorie in trasferta

Altre notizie brevi

sabato, 4 dicembre 2021, 18:11

“Torneo di Natale” a Novarello per la Rappresentativa Under 15 di Lega Pro guidata da Daniele Arrigoni. I giovani della Lega Pro saranno impegnati, dal 9 al 12 Dicembre, nel centro sportivo di Novara, in un quadrangolare con le squadre giovanili dell’Italia Under 15 di serie A e B.

sabato, 4 dicembre 2021, 16:34

Netta vittoria per 3-0 fuori casa del Teramo che espugna Pontedera nella prima gara disputata per la diciassettesima di andata del girone dei rossoneri.

sabato, 4 dicembre 2021, 07:56

La Corte Federale d'Appello ha inflitto due punti di penalizzazione in classifica all'Imolese. La sanzione è legata al deferimento ricevuto a suo tempo per la presentazione nei termini previsti ma non nella forma richiesta dei documenti richiesti dalla commissione creata dalla FIGC per monitorare le cessioni di partecipazioni societarie.

venerdì, 3 dicembre 2021, 07:38

In vista de derby Lucchese-Carrarese, il tecnico degli apuani Antonio Di Natale ha rilasciato le sue dichiarazioni al sito ufficiale della società: "Personalmente, la gara con la Lucchese ha un sapore particolare perché è stata esordio sulla panchina azzurra e nel professionismo in una partita che ha comportato grossa tensione...