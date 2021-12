Diciottesima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:35

La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì ed ha scosso tutta la Folgore Segromigno, società che da 50 anni opera nel calcio dilettantistico e giovanile. All’età di 85 anni è scomparsa la figura storica della società, il presidentissimo Alfredo Chelini, dal 1962, anno della fondazione, ai vertici di questa...

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:24

Lunga intervista del portiere rossonero Jacopo Coletta a StudioAssist.eu: “Non ci sentiamo la sorpresa del campionato perché, già dal ritiro estivo, ci siamo accorti di essere un ottimo gruppo, fatto di ragazzi che si stimano e che in campo danno l’anima.

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:37

Il giudice sportivo della Primavera ha inflitto 1000 euro di multa alla Lucchese perché nella gara casalinga con l'Imolese "durante tutta la durata del secondo tempo, parte dei tifosi della squadra ospitante, indirizzavano alla terna arbitrale ripetute e continue frasi gravemente offensive".

martedì, 7 dicembre 2021, 17:26

Derby con la Carrarese che porta tremila euro di multa alla Lucchese da parte del giudice sportivo su immancabile segnalazione della procura federale "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 16°minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e...