Diciottesima di andata, tutti i risultati della domenica

Altre notizie brevi

domenica, 12 dicembre 2021, 20:19

Una vittoria e un pari, rispettivamente per gli Under 17 Nazionali e gli under 15 Nazionali della Lucchese, che nell'ultimo turno prima della sosta natalizia hanno battuto i primi 2-1 il Montevarchi, mentre i secondo non sono andati oltre lo 0-0 sempre con i valdarnesi pari età.

venerdì, 10 dicembre 2021, 19:01

Pistoiese-Lucchese, in programma domenica 19 dicembre alle ore 17,30, sarà trasmessa in diretta, oltre che da Eleven Sports, anche da Sky Sport.

venerdì, 10 dicembre 2021, 08:25

Si disputeranno tra domenica e lunedì le gare valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco il programma:

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:35

La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì ed ha scosso tutta la Folgore Segromigno, società che da 50 anni opera nel calcio dilettantistico e giovanile. All’età di 85 anni è scomparsa la figura storica della società, il presidentissimo Alfredo Chelini, dal 1962, anno della fondazione, ai vertici di questa...