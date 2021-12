Lopez all'esordio: "Ben il primo tempo, nella ripresa siamo calati"

Altre notizie brevi

domenica, 19 dicembre 2021, 19:29

Si sono concluse tutte le gare valide per l'ultimo turno del girone di andata. Ecco i risultati:

sabato, 18 dicembre 2021, 18:08

Vigilia di derby anche a Pistoia dove il nuovo allenatore Giovanni Lopez ha parlato della gara contro i rossoneri come riporta www.pistoiasport.com: "Ho detto alla mia squadra che comunque affronteremo una squadra che è abituata a venirci addosso, forte fisicamente che gioca l’uno contro uno e fa duelli su duelli.

venerdì, 17 dicembre 2021, 08:27

Ultimo turno del girone di andata che nel andrà in scena tutto domenica. Ecco le gare in programma:

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:00

Ancora 3000 euro di multa alla Lucchese inflitti dal giudice sportivo dopo la gara con la Carrarese "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 26° e al 29° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei...