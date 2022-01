Album Panini 2021-2022: ecco le figurine anche della Serie C

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:03

Lega Pro, Panini e Associazione Italiana Calciatori hanno raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2021-2022”. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano. Una delle grandi novità della edizione Panini Calciatori 2021-2022 è la Digital collection della Serie C. Per la prima volta Panini dedica alla Lega Pro uno spazio con le immagini di tutti i calciatori di ogni squadra. Ci saranno le figurine di oltre 1300 giocatori di Serie C. Gli album dedicati alla Serie C sono 3, uno per girone. Grazie alle bustine di Calciatori 2021-2022 si potrà avere anche uno speciale Coupon con il quale si troveranno, gratuitamente, 5 figurine digitali dei giocatori della Serie C. Una volta completato uno dei gironi si potrà acquistare anche la copia fisica dell’album. Una collezione nella collezione!