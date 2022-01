Basket Le Mura, il recupero con Schio sarà il 30 marzo

mercoledì, 12 gennaio 2022, 15:57

A seguito del rinvio causa Covid richiesto dal Famila Wuber Schio nei giorni scorsi non si era potuto giocare il primo turno di ritorno inizialmente in programma per il 6 gennaio a Lucca. Le due società hanno fissato la data di recupero che sarà mercoledi 30 Marzo alle ore 20.30 al PalaTagliate di Lucca, subito dopo la Coppa Italia.