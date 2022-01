Olbia-Lucchese, spostata la gara a domenica 23

Altre notizie brevi

sabato, 15 gennaio 2022, 19:06

Finalmente si riprende a giocare nel campionato di Serie C, a stabilirlo il Consiglio Direttivo di Lega in riunione ieri.

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:03

Lega Pro, Panini e Associazione Italiana Calciatori hanno raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2021-2022”. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano. Una delle grandi novità della edizione Panini...

mercoledì, 12 gennaio 2022, 17:29

Il centrocampista Alessandro Lovisa è ufficialmente un nuovo giocatore del Pordenone. L'ormai ex rossonero che pochi giorni fa era rientrato dal prestito alla Fiorentina è passato con la stessa formula al Pordenone fino al 30 giugno 2022.

mercoledì, 12 gennaio 2022, 16:59

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato sul proprio profilo Twitter l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sul protocollo per le nuove regole Covid per gli sport di squadra: col nuovo protocollo una squadra viene bloccata se il numero dei componenti positivi è superiore al...