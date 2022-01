Quarta di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 20 gennaio 2022, 08:38

Eklu Shaka torna a parlare dopo il discusso trasferimento in Alto Adige e lo fa proprio dai canali ufficiale della società di Bolzano: “Sono molto contento di essere qui. E’ stato un enorme piacere essere accostato ad una società importante come l’FC Südtirol. Arrivo con grande entusiasmo e forti motivazioni.

mercoledì, 19 gennaio 2022, 14:17

L'Olbia, prossima avversaria dei rossoneri, rende noto di aver raggiunto un'intesa con il giocatore Paolo Tornaghi per la rescissione consensuale del contratto. Il club sardo ringrazia Tornaghi per la grande professionalità esibita in queste settimane e per il senso di appartenenza mostrato.

martedì, 18 gennaio 2022, 15:53

Olbia-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da William Villa della sezione AIA di Rimini. Villa sarà coadiuvato da Pietro Pascali di Bologna e da Francesco Arena di Roma 1. Quarto uomo, Mattia Drigo di Portogruaro.

martedì, 18 gennaio 2022, 07:25

Paolo Bravo, direttore sportivo dell'Alto Adige, ha rilasciato una intervista a www.tuttoc.com nella quale ha parlato anche dell'operazione di mercato che ha portato a Bolzano Eklu Shaka: "Non è stato facile ma giustamente la Lucchese fa i propri interessi.