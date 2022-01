Qui Olbia, mister Canzi: "Lucchese una delle squadre più aggressive del campionato"

sabato, 22 gennaio 2022, 17:16

Alla vigilia della gara contro i rossoneri, Max Canzi, tecnico dell'Olbia, ha rilasciato dichiarazioni al sito ufficiale del club sardo, ha dichiarato: "Come l'Olbia la Lucchese è una delle squadre più aggressive del campionato che gioca molto sull'intensità e sulla pressione al portatore di palla. È una squadra compatta e concreta che dovremo affrontare con grande piglio anche perché arriveranno con arrabbiati per la vittoria sfumata martedì. Noi siamo vogliosi di fare bene, abbiamo chiari i nostri obiettivi e siamo consapevoli che per arrivarci dobbiamo ragionare partita per partita. Sotto un certo aspetto sappiamo che il girone di ritorno, in questa categoria, spesso si traduce in un altro campionato. Noi non siamo cambiati, sappiamo chi siamo e quanto valiamo".