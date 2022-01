Quinta di ritorno, tutti i risultati

Altre notizie brevi

domenica, 30 gennaio 2022, 17:58

Il direttore generale Mario Santoro non ci sta e ci tiene a ribadire un concetto: "Ho visto in campo due ottime squadre e faccio i complimenti all'Ancona e ai nostri ragazzi che anche oggi hanno dato tutto e ci hanno fatto divertire ma sono qui per parlare di una sola...

domenica, 30 gennaio 2022, 17:56

Mister Gianluca Colavitto, tecnico dell'Ancona è comunque soddisfatto della prestazione della sua squadra e in sala stampa ha sottolineato: "Sapevamo di venire su un campo difficile, ci prendiamo il punto e lo portiamo a casa muovendo la classifica.Ci sono stati più contenuti agonistici che tecnici in questa gara, nell'arco di...

sabato, 29 gennaio 2022, 15:15

Il Siena ha ingaggiato a titolo temporaneo dal Genoa il difensore centrale Daniel Dumbravanu, classe 2000, nella attuale stagione quattro volte in campo con la maglia della Lucchese.

sabato, 29 gennaio 2022, 14:36

C'è il Montevarchi nel futuro di Giovanni Nannelli, rossonero nelle precedenti ultime due stagioni: l'esterno è passato dal Cesena ai valdarnesi.