Santoro: "L'espulsione di Corsinelli non esiste: bene la classe arbitrale faccia qualche riflessione"

domenica, 30 gennaio 2022, 17:58

Il direttore generale Mario Santoro non ci sta e ci tiene a ribadire un concetto: "Ho visto in campo due ottime squadre e faccio i complimenti all'Ancona e ai nostri ragazzi che anche oggi hanno dato tutto e ci hanno fatto divertire ma sono qui per parlare di una sola cosa, noi abbiamo sempre rispettato tutto e tutti e siamo sempre stati zitti ma oggi devo dire che non se ne può più di certi arbitraggi. Tutti cerchiamo di essere professionali ed è ora che anche la classe arbitrale faccia qualche riflessione. Al di là degli episodi e degli errori, è proprio il metodo che non va bene, troppe ammonizioni, addirittura il massaggiatore espulso, la seconda ammonizione di Corsinelli non esiste... Insomma la Lucchese proprio non ci sta".