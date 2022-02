Bellich nella Top11 di giornata di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 15 febbraio 2022, 14:58

Guido Pagliuca ha presentato la gara contro la Vis Pesaro attraverso l'ufficio stampa della società: “Quattro partite nei prossimi dieci giorni, dopo una battaglia come quella contro il Modena, saranno un impegno sia dal punto di vista fisico che mentale.

martedì, 15 febbraio 2022, 09:53

Turno infrasettimanale, quello dell'ottava di ritorno che nel girone dei rossoneri si disputerà tra mercoledì e giovedì. Ecco le gare in programma:

lunedì, 14 febbraio 2022, 22:42

Nel posticipo del lunedì valido per la settima di ritorno, la Reggiana ha battuto sul proprio terreno il Pescara per 2-0 e ha di nuovo raggiunto il Modena in vetta alla classifica.

lunedì, 14 febbraio 2022, 14:43

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Fabio Rosario Luongo della sezione AIA di Napoli. Luongo sarà coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e da Andrea Maria Masciale di Molfetta. Quarto uomo, Giovanni Tricarico di Verona.