Giudice sportivo: un turno di stop a Brandi

Altre notizie brevi

martedì, 8 febbraio 2022, 13:23

Lucchese-Modena, in programma domenica prossima, sarà diretta da Michele Giordano della sezione AIA di Novara. Giordano sarà coadiuvata da Francesco Valente di Roma 2 e da Milos Tomasello Andulajevic di Messina. Quarto uomo, Enrico Gemelli di Messina.

lunedì, 7 febbraio 2022, 22:49

Nel posticipo valido per la sesta di ritorno, il Modena ha battuto sul proprio terreno per 1-0 il Cesena e si è portato da solo in testa alla classifica. Domenica prossima i canarini faranno visita proprio alla Lucchese.

domenica, 6 febbraio 2022, 16:34

Sesta di ritorno che nel girone di ritorno ha visto disputare gli incontri questo pomeriggio. Ecco i risultati:

sabato, 5 febbraio 2022, 14:56

Come sempre attraverso l'ufficio stampa della società, il tecnico Guido Pagliuca ha parlato alla vigilia del match di campionato che domani vedrà i rossoneri a Teramo: “La prestazione di Cesena conferma ancora una volta il valore umano di questo gruppo: ragazzi splendidi che ogni giorno lavorano con entusiasmo per migliorare...