Recuperi seconda di ritorno, concluse le prime gare

Altre notizie brevi

martedì, 1 febbraio 2022, 17:08

Il rossonero Cosimo Nannini è stato inserito nella top 11 di www.tuttoc.com per la giornata di campionato di domenica scorsa. Ecco la motivazione: "Corsa e grande intensità nelle due fasi. La catena di sinistra, completata da Visconti, funziona che è una meraviglia".

martedì, 1 febbraio 2022, 15:15

Mercoledì di recuperi per il girone B che sarà in campo per giocare la seconda giornata di ritorno a suo tempo rinviata. Ecco il programma delle gare:

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:15

Cesena-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona. Kumara sarà coadiuvato Antonio Severino di Campobasso e da Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo, Luca De Angeli di Milano.

lunedì, 31 gennaio 2022, 15:10

Cesena-Lucchese, in programma alle 21 di mercoledì prossimo, oltre che da Eleven Sports sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport 252 (Satellitare).