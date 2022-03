Dodicesima di ritorno, tutti i risultati

Altre notizie brevi

sabato, 12 marzo 2022, 16:14

Negli scontri avvenuti nel post Lucchese-Reggiana tra tifosi, dopo che alcuni supporter ospiti erano entrati in contatto con quelli locali tra viale Pacini ni e viale Giusti e dove evidentemente qualcosa nel deflusso organizzato dalla forze dell'ordine non è andato per il meglio, sono stati identificati due tifosi, uno rossonero...

venerdì, 11 marzo 2022, 23:12

Mister Diana non è molto soddisfatto della prestazione dei granata al termine del match del Porta Elisa, ma ha fiducia nel prosieguo del campionato: "Chiaro che quando si perde una partita di questo genere ci sta che si abbia la sensazione di non reggere l'inseguimento ma io non credo sia così.

giovedì, 10 marzo 2022, 17:07

Guido Pagliuca ha come di consueto lasciato alla vigila della gara le sue considerazioni all'ufficio stampa rossonero: “La vittoria di domenica sera ha contribuito a tenere alto l’entusiasmo del gruppo durante questa settimana importante. I ragazzi sanno bene che, ora più che mai, dobbiamo mantenere entusiasmo e concentrazione su livelli...

giovedì, 10 marzo 2022, 08:07

La dodicesima di ritorno del girone B sarà aperta dall'anticipo tra Lucchese e Reggiana di venerdì sera, mentre tutte le altre partite saranno disputate sabato. Ecco tutte le gare in programma: