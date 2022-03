Mister Torrente: "Abbiamo fatto tutto da noi, Lucchese aggressiva"

Altre notizie brevi

sabato, 19 marzo 2022, 17:03

Si sono concluse le prime due gare odierne valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 19 marzo 2022, 16:14

C'è anche il rossonero Nicola Nanni tra i convocati della Nazionale di San Marino che è attesa dall'impegno contro la Lituania del 25 marzo prossimo. Gli allenamenti scatteranno lunedì prossimo.

sabato, 19 marzo 2022, 09:34

Terminate le gare programmate nel tardo pomeriggio di oggi per la quattordicesima di ritorno del girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 18 marzo 2022, 15:49

Vigilia della trasferta al Porta Elisa in casa Gubbio, dove, come riferisce www.gubbiofans.it, ha parlato il tecnico Vincenzo Torrente: "La terza partita in sette giorni, forse la più complicata a livello psico-fisico. Giochiamo contro una Lucchese che gioca con intensità, con aggressività e che sa giocare bene in verticale.