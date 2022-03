Qui Fermo, Baldassari è il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

lunedì, 21 marzo 2022, 15:49

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni degli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese: mentre i primi hanno battuto per 2-0 il Siena in casa, i più giovani sono usciti sconfitti sempre contro i bianconeri con il medesimo risultato.

domenica, 20 marzo 2022, 21:06

Giancarlo Riolfo non è più l'allenatore della Fermana: il club marchigiano l'ha esonerato dopo la sconfitta di Pistoia. Si attende il nome del sostituto.

sabato, 19 marzo 2022, 19:59

Mister Torrente arriva in sala stampa a commentare la gara ed è visibilmente soddisfatto: “Abbiamo fatto tutto noi penso, un infortunio del nostro portiere che può succedere, ma nel primo tempo avevamo fatto una buona gara e abbiamo preso anche una traversa, nel secondo tempo siamo stati meno belli ma...

sabato, 19 marzo 2022, 17:03

Si sono concluse le prime due gare odierne valide per la quattordicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: