Scontri nel post Lucchese-Reggiana: identificati due tifosi

sabato, 12 marzo 2022, 16:14

Negli scontri avvenuti nel post Lucchese-Reggiana tra tifosi, dopo che alcuni supporter ospiti erano entrati in contatto con quelli locali tra viale Pacini ni e viale Giusti e dove evidentemente qualcosa nel deflusso organizzato dalla forze dell'ordine non è andato per il meglio, sono stati identificati due tifosi, uno rossonero e uno emiliano.