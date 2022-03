Settore giovanile, una vittoria e una sconfitta per i Nazionali

lunedì, 21 marzo 2022, 15:49

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni degli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese: mentre i primi hanno battuto per 2-0 il Siena in casa, i più giovani sono usciti sconfitti sempre contro i bianconeri con il medesimo risultato.