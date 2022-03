Siena-Lucchese, arbitra Gualtieri di Asti

Altre notizie brevi

martedì, 22 marzo 2022, 10:00

Lunga intervista di Supernews a Gli Vannucchi, durante la quale l'ex giocatore ha ricordato anche i suoi esordi nella Lucchese: "Alla Lucchese mi legano bellissimi ricordi. Le prime emozioni nel calcio che conta non si scordano mai. Con i rossoneri ho disputato due ottimi campionati tra il 1996 e il 1998.

martedì, 22 marzo 2022, 09:48

Il rossonero Joseph Minala è stato inserito nella Top 11 della settimana da www.tuttotc.com. Ecco la motivazione: "Una manciata di minuti basta e avanza per capire quanto sia pesata la sua assenza. Governa e segna su rigore".

lunedì, 21 marzo 2022, 18:51

Gabriele Baldassari è il nuovo tecnico della Fermana dopo l'esonero di mister Riolfo avvenuto nella giornata di ieri. Baldassari ha firmato un contratto sino al giugno prossimo.

lunedì, 21 marzo 2022, 15:49

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni degli Under 17 e 15 Nazionali della Lucchese: mentre i primi hanno battuto per 2-0 il Siena in casa, i più giovani sono usciti sconfitti sempre contro i bianconeri con il medesimo risultato.