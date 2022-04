Cucchietti nella Top 11 di Tuttoc.com

lunedì, 18 aprile 2022, 07:46

Il portiere rossonero Tommaso Cucchietti è stato inserito nella Top11 di www.tuttoc.com per l'ultima giornata di campionato disputata. Questa la motivazione: "Riconfermato tra i pali per meriti acquisiti sul campo, dopo il rigore parato a Carrara dice due volte di no a Nocciolini".