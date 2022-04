Lucchese-Pistoiese, arbitra Carella di Bari

Altre notizie brevi

mercoledì, 20 aprile 2022, 07:55

Tutte ovviamente in contemporanea, con inizio alle ore 17,30 di sabato, le gare valide per l'ultima di campionato del girone dei rossoneri. Una giornata che deciderà la promozione e la griglia play off e play out. Ecco il quadro completo:

lunedì, 18 aprile 2022, 07:46

Il portiere rossonero Tommaso Cucchietti è stato inserito nella Top11 di www.tuttoc.com per l'ultima giornata di campionato disputata. Questa la motivazione: "Riconfermato tra i pali per meriti acquisiti sul campo, dopo il rigore parato a Carrara dice due volte di no a Nocciolini".

venerdì, 15 aprile 2022, 21:09

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Joseph Minala e Giorgio Tumbarello. Multata di 400 euro la società per alcuni danneggiamenti nei bagni del settore ospiti. In casa Pistoiese, prossima avversaria dei rossoneri, un turno di squalifica a Gianvito Pertica e a Denis Portanova che dovranno dunque saltare la...

venerdì, 15 aprile 2022, 12:21

I tafferugli verificatisi lontano dal Porta Elisa in occasione di Lucchese-Reggiana, con una gestione dell'ordine pubblico che lasciò a desiderare, hanno provocato l'emissione di altri dieci daspo a carico di quattro tifosi rossoneri e sei emiliani con divieto di presenze allo stadio tra i 5 e i 10 anni.