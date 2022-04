Pagliuca alla vigilia del derby di Carrara: "Ci aspetta una nuova battaglia"

venerdì, 8 aprile 2022, 13:56

Mister Guido Pagliuca ha rilasciato come di consueto le sue dichiarazioni della vigilia della gara all'ufficio stampa rossonero: “E’ un piacere vedere ogni giorno questo gruppo allenarsi con entusiasmo. Il legame che i ragazzi hanno saputo creare tra di loro, all’interno dello spogliatoio, è unico ed è avvalorato da risultati e prestazioni come quelle di domenica scorsa contro il Pescara. A Carrara ci aspetta una nuova battaglia, da affrontare con la consueta attenzione per tutta la durata della partita. Ritmo e intensità si trovano attraverso il piacere di giocare abbinato al raggiungimento degli obbiettivi di prestazione da parte di tutti. Mi farebbe piacere migliorare il nostro percorso, perché questo gruppo lo merita, così come lo meritano i nostri tifosi, che sono stati il nostro valore aggiunto per tutto il campionato, e così come lo merita la nostra società. Il legame che si è creato tra squadra, tifosi e società, cresciuto giorno dopo giorno, è stato fondamentale per il nostro campionato e sarei molto felice di poter dare loro il massimo possibile. Semprini è tornato in gruppo e valuteremo insieme allo staff le sue condizioni per decidere se portarlo in panchina. Gli altri ragazzi, tranne gli infortunati di lunga data, sono tutti a disposizione”.