Pagliuca, Nannini e Belloni nella Top11 di Tuttoc.com

martedì, 5 aprile 2022, 07:56

Cosimo Nannini, Niccolò Belloni e Guido Pagliuca sono stati inseriti nella Top11 settimanale di Tuttoc.com. Per Nannini la motivazione è la seguente: "Sempre in movimento, non si ferma mai mettendo in difficoltà gli avversari col suo dinamismo. Apparecchia per Visconti". Niccolò Belloni: "Incontenibile quanto punta la porta palla al piede. La quinta perla è solo il punto esclamativo su una partita superba". Allenatore della settimana, il rossonero Pagliuca. "Aggiunge un altro scalpo alla sua collezione stagionale di vittime illustri e torna in zona playoff per provare a restarci fino alla fine. Sarebbe il giusto coronamento di questo virtuoso percorso di crescita intrapreso, basato sulla valorizzazione di tanti giovani interessanti".