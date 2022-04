Possesso palle e alta intensità: ecco il lavoro in allenamento chiesto da Pagliuca

Altre notizie brevi

martedì, 26 aprile 2022, 18:35

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato l’impianto di norme relative alle Licenze Nazionali presentato dal presidente federale valide per l’iscrizione ai prossimi campionati che prevede il rispetto di un parametro, tra gli altri, quale l’indice di liquidità dal valore di 0,5 per la Lega di A e di 0,7...

martedì, 26 aprile 2022, 08:13

L'indimenticato ex Marco Di Vito confida in una grande prestazione della Lucchese ai play off, come si può leggere in una lunga intervista, in cui manifesta ancora una volta tutto l'affetto per i colori rossoneri, rilasciata a www.tuttoc.com: "Ha le carte in regola per poter dire la sua in questi...

lunedì, 25 aprile 2022, 20:23

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Marco Migliorini del Gubbio che dunque non potrà giocare la gara play off contro la Lucchese di domenica prossima.

lunedì, 25 aprile 2022, 08:09

Domenica amara per gli Under 17 Nazionali della Lucchese che perdono 3-0 a Montevarchi e chiudono il campionato al terzultimo posto. Sconfitta anche per gli Under 15 Nazionali, sempre a Montevarchi, per 2-1 e ultima posizione finale in classifica in un campionato sicuramente molto deludente.