Qui Carrara, Sabotic: "Contro la Lucchese, uno scontro diretto da vincere"

giovedì, 7 aprile 2022, 16:43

Il difensore montenegrino della Carrarese Minel Sabotic ha rilasciato una intervista al sito ufficiale della società apuana nella quale ha parlato anche del match contro i rossoneri: "Una sfida calda e sentita di fronte ad una squadra che ha saputo trovare rendimento e risultati dimostrandosi osso duro da affrontare. I rossoneri sono strutturati e sanno colpire in velocità. Da parte nostra vogliamo far valere l'effetto "Dei Marmi" soprattutto perché è uno scontro diretto da vincere per guadagnare punti che non sono più recuperabili".