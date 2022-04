Under Nazionali, doppia sconfitta con il Pontedera

lunedì, 11 aprile 2022, 15:59

Penultima di campionato amara per le formazioni degli Under Nazionali della Lucchese: gli Under 17 hanno perso per 2-0 sul proprio terreno con il Pontedera, mentre gli Under 15 sono stati sconfitti, sempre in casa, dal granata ma per 1-0.