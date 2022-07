Aia, ecco gli arbitri promossi dalla serie C

venerdì, 1 luglio 2022, 15:39

Ecco i cinque nuovi fischietti che dalla CAN C sono promossi alla C.A.N: Daniele Perenzoni sez. Rovereto - Quarto anno alla Can C; Daniele Rutella sez. di Enna - Quinto anno alla Can C; Ermanno Feliciani sez. di Teramo - Quinto anno alla Can C; Matteo Gualtieri sez. di Asti - Quinto anno alla Can C; Maria Sole Ferrieri Caputi sez. di Livorno - Secondo anno alla Can C.