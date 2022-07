Covisoc, bocciate Teramo e Campobasso

Altre notizie brevi

venerdì, 1 luglio 2022, 15:39

Ecco i cinque nuovi fischietti che dalla CAN C sono promossi alla C.A.N: Daniele Perenzoni sez. Rovereto - Quarto anno alla Can C; Daniele Rutella sez. di Enna - Quinto anno alla Can C; Ermanno Feliciani sez. di Teramo - Quinto anno alla Can C; Matteo Gualtieri sez.

martedì, 28 giugno 2022, 15:02

Guido Pagliuca, da pochi minuti ex allenatore rossonero, è il nuovo tecnico del Siena: lo annuncia ufficialmente la società bianconera con un comunicato.

lunedì, 27 giugno 2022, 01:38

Con il 51,03 per cento dei voti e 16.920 suffragi, Mario Pardini, sostenuto da una ampia coalizione di centrodestra, è il nuovo sindaco di Lucca: ha battuto Francesco Raspini del centrosinistra che si è fermato al 48,97 per cento e 16.235 suffragi nel turno di ballottaggio.

giovedì, 23 giugno 2022, 12:48

La Lega Pro ha reso noto la classifica della Coppa Disciplina in relazione ai provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo. La squadra più "buona" di tutti e tre i gironi è il Montevarchi con un coefficiente di 17.50.