Ex rossoneri: Baldan al Brindisi, Zanchetta all'Olbia

domenica, 14 agosto 2022, 16:23

Marco Baldan è un giocatore del Brindisi. L'ex difensore rossonero ha accettato di scendere in Serie D per rimettersi in gioco con una formazione molto ambiziosa che punta certamente alla promozione. Il centrocampista classe 2002 Federico Zanchetta, dopo essere tornato per fine prestito alla Spal, ha accettato la proposta dell'Olbia mentre Andrea Plai è andato a giocare in Eccellenza al Maniago Vajont.