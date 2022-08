Ghirelli: "Calendari il 26 o il 27 agosto"

mercoledì, 17 agosto 2022, 12:36

Intervistato dal Corriere Adriatico il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha ipotizzato la data in cui verranno resi noti i calendari del campionato che, come noto, inizierà il 4 settembre: "Calendari il 26 o 27? In uno di quei due giorni procederemo con la compilazione dei calendari sperando di non trovarci di fronte a delle modifiche e di rimanere alle sessanta partecipanti. Il danno ormai è stato fatto, e parlo di un danno di immagine enorme. Ci sono squadre che hanno rivisto i piani degli allenamenti, altre che con il rinvio della Coppa Italia hanno stravolto la programmazione. Quando recupereremo? Subito dopo l’inizio del campionato, attualmente fissato per il 4 settembre. Potenzialmente anche nella settimana successiva ma dobbiamo ancora definirlo".