Lucchese Femminile, il campionato passa a 15 squadre

sabato, 27 agosto 2022, 08:27

Il girone A di Serie C del calcio femminile passa a quindici squadre. Il Genoa, che ha acquistato il titolo del Cortefranca è salito in serie B, al suo posto doveva essere ripescato Livorno cosa che però non è accaduta. Così il campionato. il cui inizio è previsto per l'11 settembre, avrà un domenica di riposo per tutte le squadre, in concomitanza con la gara contro il Genoa. Per la Lucchese è previsto domenica 30 ottobre. Intanto domani alle 17 all’impianto di Saltocchio si svolgerà l’Open Day del calcio femminile rossonero. L’evento al quale parteciperà anche lo staff tecnico e le ragazze della prima squadra è aperto alle categorie primi calci, Under 12, Under 15, Juniores e a tutte le bambine e ragazze nate dal 2005 al 2016.