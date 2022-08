Addio a Gianfranco Clerici, mediano rossonero degli anni '60

domenica, 7 agosto 2022, 01:58

Si è spento all’età di 83 anni Gianfranco Clerici, ex calciatore rossonero, lucchese doc, che negli anni sessanta ha vestito per diverse stagioni la maglia della prima squadra.

In una nota del club si legge: “La Lucchese 1905 si unisce al dolore per la scomparsa di Gianfranco Clerici, mediano rossonero degli anni sessanta. Clerici, nato a Lucca nel 1939, ha mosso i suoi primi passi nel mondo del calcio, iniziando a giocare nelle giovanili della Lucchese, per arrivare poi in prima squadra dal 1957 al 1963. Alla famiglia ed ai cari le più sentite condoglianze della società”.Addio