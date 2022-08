Reggiana-Lucchese, arbitra Ancora di Roma

Altre notizie brevi

martedì, 30 agosto 2022, 18:37

Si è svolto all’impianto di Saltocchio il primo Open Day del calcio femminile, aperto alle categorie primi calci, under 12, under 13, under 15, Juniores e a tutte le bambine nate dal 2005 al 2006. In tante bambine hanno preso parte all’evento, ben organizzato dalla società rossonera.

lunedì, 29 agosto 2022, 16:08

Nuovo rinforzo per la Reggiana, prossimo avversario dei rossoneri nell'esordio in campionato: in granata approda Elvis Kabashi, centrocampista che arriva a titolo definitivo dal Como.

lunedì, 29 agosto 2022, 12:22

La Lucchese comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni, con la formula del trasferimento a titolo definitivo, del difensore Cosimo Nannini, classe 1999, all’Arzignano Valchiampo, formazione che milita nel girone A di Lega Pro.

sabato, 27 agosto 2022, 18:49

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle prime cinque gare di campionato. L'esordio dei rossoneri a Reggio Emilia sarà alle ore 14,30 di domenica 4 settembre. Stesso orario per Lucchese-Imolese dell'11 settembre, mentre Lucchese-Pontedera di mercoledì 14 settembre andrà in scena alle ore 18.