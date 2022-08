Reggiana-Lucchese si giocherà alle 14,30

sabato, 27 agosto 2022, 18:49

La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle prime cinque gare di campionato. L'esordio dei rossoneri a Reggio Emilia sarà alle ore 14,30 di domenica 4 settembre. Stesso orario per Lucchese-Imolese dell'11 settembre, mentre Lucchese-Pontedera di mercoledì 14 settembre andrà in scena alle ore 18. Fiorenzuola-Lucchese, in programma domenica 18 settembre si giocherà alle ore 14,30, mentre Lucchese-Rimini sarà sabato 24 settembre alle ore 17,30.