Serie C, la Lega Pro rinnova l'accordo con la Rai

Altre notizie brevi

lunedì, 22 agosto 2022, 19:03

Sabato prossimo ci sarà un allenamento congiunto con l'Arezzo in terra aretina con orario ancora da definire e non sarà una vera e propria amichevole con la presenza della terna arbitrale.

venerdì, 19 agosto 2022, 09:33

La Lucchese 1905 comunica che la campagna abbonamenti “Insieme Con Voi” si concluderà il 3 settembre. Sarà possibile acquistare il tagliando, valido per 18 partite, tutti i giorni al Lucchese Point da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.00 e sabato 3 settembre dalle 10 alle 13.Questi i prezzi:Gradinata intero...

mercoledì, 17 agosto 2022, 12:36

Intervistato dal Corriere Adriatico il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha ipotizzato la data in cui verranno resi noti i calendari del campionato che, come noto, inizierà il 4 settembre: "Calendari il 26 o 27? In uno di quei due giorni procederemo con la compilazione dei calendari sperando di...

domenica, 14 agosto 2022, 16:23

Marco Baldan è un giocatore del Brindisi. L'ex difensore rossonero ha accettato di scendere in Serie D per rimettersi in gioco con una formazione molto ambiziosa che punta certamente alla promozione. Il centrocampista classe 2002 Federico Zanchetta, dopo essere tornato per fine prestito alla Spal, ha accettato la proposta dell'Olbia...