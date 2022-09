Coppa Italia, cambia l'orario della gara dei rossoneri a Fiorenzuola

Altre notizie brevi

martedì, 27 settembre 2022, 07:45

Andrea Tiritiello è stato inserito nella Top11 settimanale dei migliori giocatori curata da www.tuttoc.com, ecco la motivazione: "Guida magistralmente la difesa rossonera leggendo in anticipo ogni singola situazione di gioco. Dall’alto della sua esperienza capisce prima quando è meglio temporeggiare".

lunedì, 26 settembre 2022, 17:35

Lunga intervista del centrocampista rossonero Mastalli a www.tuttoc.com durante la quale ha parlato anche delle prospettive della Lucchese: "Questo è un successo che ci dà morale. Dove può arrivare invece questa Lucchese? Non mi piace fare pronostici, siamo una squadra completa fatta di giovani che possono fare benissimo in un...

sabato, 24 settembre 2022, 19:44

Mario Santoro, direttore generale rossonero fa i complimenti a tutti i protagonisti, iniziando dai tifosi "Pochi ma buoni, ringrazio i tifosi presenti che vorrei ringraziare uno a uno, così come la squadra che veniva da una sconfitta e siamo contenti per il lavoro dello staff e della squadra".

sabato, 24 settembre 2022, 19:33

Marco Gaburro, tecnico del Rimini, Partita di tanti momenti molto diversi tra loro, siamo stati troppo in difficoltà a adattarci al loro modulo nel primo tempo che ci ha sorpreso. Dovevamo capire prima come sistemarci e non fare confusione, sapevamo che sarebbe stato un primo tempo difficile, ma siamo stati...