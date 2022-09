L'ex rossonero Rodriguez passa al Mantova

martedì, 27 settembre 2022, 12:56

L’ex rossonero Alejandro Rodriguez, che lo scorso anno non ha fatto nemmeno una presenza con la maglia della Lucchese ma che da marzo era in forza alla squadra di Pagliuca, ha trovato una nuova squadra. Infatti ripartirà sempre dalla Serie C ma dal Girone A. Il giocatore si è accordato con il Mantova e d’ora in poi sarà a disposizione dei virgiliani.