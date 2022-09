Lucchese, ecco i numeri di maglia

Altre notizie brevi

sabato, 3 settembre 2022, 13:25

Accordo tra Lega Pro e Sky anche per il prossimo campionato: anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di tre partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con collegamenti dai campi.

venerdì, 2 settembre 2022, 15:40

Prenderà il via dal 6 settembre per tutti i martedì ed i venerdì del mese dalle 17.30 alle 19 l’Open Day dell’Academy Lucchese, la scuola calcio rossonera e e si svolgerà all’impianto delle Madonne Bianche a Monte San Quirico.

venerdì, 2 settembre 2022, 08:11

Scatterà domenica 4 settembre il campionato del girone B della serie C in cui è inserita la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma per la prima giornata:

giovedì, 1 settembre 2022, 15:04

La Reggiana annuncia il tesseramento di Abdoul Razack Guiebre, esterno sinistro che arriva a titolo temporaneo dal Modena e che sarà da subito a disposizione di mister Diana.