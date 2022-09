Prima di campionato, tutte le gare in programma

venerdì, 2 settembre 2022, 08:11

Scatterà domenica 4 settembre il campionato del girone B della serie C in cui è inserita la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma per la prima giornata:

Reggiana-Lucchese

Cesena-Carrarese

Gubbio-Montevarchi

Entella-Torres

Fiorenzuola-Fermana

Recanatese-Vis Pesaro

San Donato-Rimini

Imolese-Alessandria

Olbia-Pontedera

Ancona-Siena